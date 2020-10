Kopgroep met Sagan begonnen aan venijnige klimmetjes rond Tortoreto

Vijftien renners zijn vandaag niet van start gegaan in de Giro. Daarmee komt deze tiende etappe op de tweede plaats in de geschiedenis van afhakende renners in een grote ronde. In de Tour de France van 1998 (ook wel bekend als de Tour de Dopage) gingen er 31 renners niet van start in de achttiende etappe. De derde plaats is voor de tiende etappe van de Giro van 1950, toen 14 renners in hun hotelkamer achterbleven, aldus Gracenote.