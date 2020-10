Nobelprijswinnaar 's nachts niet bereikbaar, wordt gewekt door medewinnaar

Stel, je maakt kans om de Nobelprijs te winnen. Veel mensen zouden er nachten van wakker liggen, maar dat gold niet voor Paul Milgrom en Robert Wilson. Zij lagen nog te slapen toen bekend werd dat ze de Nobelprijs voor Economie hadden gewonnen.

Wilson en Milgrom wonen in Stanford, Californië, waar het op dat moment nacht was. Het Nobelprijscomité slaagde erin om Wilson aan de lijn te krijgen om hem het nieuws te vertellen, maar medewinnaar Milgrom was met geen mogelijkheid te bereiken.

Wilson, die in de buurt van Milgrom woont, ging daarom midden in de nacht naar het huis van zijn collega om hem wakker te maken. Met de 'slimme' deurbel zijn daarvan deze opmerkelijke beelden gemaakt: