Bekijk 'nieuwe' docu's over Armstrong, Koeman en Fischer

Honderden zijn er in de lange geschiedenis van Studio Sport gemaakt: documentaires, uitgebreide portretten of lange reportages. De ene keer omdat het een journalistiek zeer interessant onderwerp was, de andere keer omdat een grote Nederlandse sporter afscheid nam van zijn of haar sport. Maar vaak ook omdat het gewoon een mooi verhaal betrof dat het waard was om - in een documentaire - verteld te worden.

We ontsluiten dat archief en publiceren elke maandag op NOS.nl en in de app drie 'nieuwe' documentaires. Deze week Lance Armstrong, Ronald Koeman en Bobby Fischer.