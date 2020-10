Familie woest over afwikkeling moordzaak: 'Ze hebben haar als een slaaf begraven'

De kinderen waren een paar maanden geleden al uit huis gehaald door de Jeugdbescherming. De omgebrachte vrouw, een moslima, is begraven op de islamitische begraafplaats in Almere. De familie kreeg pas na de begrafenis te horen dat een hun onbekende moskee die uitvaart heeft verzorgd.

De vrouw is op 19 september om het leven gebracht. Haar man is aangehouden als verdachte. Haar familie is woedend omdat de vrouw in hun afwezigheid, zonder overleg, is begraven. Ook willen ze betrokken worden bij de opvang van de vier kinderen van het echtpaar.

Nabestaanden van een vermoorde Liberiaans-Nederlandse vrouw uit Bussum hebben een klacht ingediend tegen de politie en jeugdzorg. Hulpverleners en de advocaat van de familie verwijten de instanties dat ze verkeerd hebben gehandeld in deze zaak. Dat komt door een gebrek aan kennis over andere culturen, menen zij.

De politie Midden-Nederland laat weten dat het gebruikelijk is in dit soort situaties contact op te nemen met de directe nabestaanden: ouders of kinderen. Omdat er kinderen bij betrokken zijn, is er contact gezocht met de jeugdzorginstelling die zich over hen heeft ontfermd. Het is aan hen om op zoek te gaan naar familie en de begrafenis te regelen, aldus de politie.

De Amsterdamse sociaal werkster Fatimazohra Hadjar vindt dat er bij jeugdzorg en politie een gebrek aan kennis is over Afrikaanse gemeenschappen in Nederland. En dat leidt tot angst voor de jeugdzorg bij deze gemeenschappen, merkt Hadjar. Ze heeft veel Afrikaanse contacten in Amsterdam. De familie heeft haar om hulp gevraagd.

Het slachtoffer heeft een grote familie in Nederland en in de Verenigde Staten. Haar oom Bankalee Kromah is bestuurslid van een vereniging van Mandingo in Nederland. Mandingo zijn Afrikanen die hun roots hebben in West-Afrika. Kromah heeft al vanaf het weekend van de moord contact met de politie gehad, hij heeft kenbaar gemaakt dat hij zich zorgen maakte over haar veiligheid.

"We zijn een kleine gemeenschap hier in Nederland, we kennen allemaal de vrouw en haar vier kinderen. Ze spelen met elkaar en de kinderen gaan op zondag naar de lessen van onze imam", legt hij uit. "Nu moesten de kinderen hun moeder begraven met wildvreemden. Ze zullen zich hebben afgevraagd waar alle mensen waren die hen dierbaar zijn."

Wreed en inhumaan

De advocaat van de familie, Joancy Breedveld, zegt dat hen is toegezegd dat het lichaam aan de familie zou worden overgedragen. Zij wil dat de familie onmiddellijk wordt betrokken bij de opvang van de kinderen. Het is "wreed en inhumaan" om iemand te begraven zonder familie, en ook nog eens de kinderen bij hun familie weg te houden, stelt ze. Zij kan zich niet voorstellen dat dit bij een Nederlandse vrouw ook was gebeurd.

Amerikaanse familieleden van de vrouw zijn overgekomen naar Nederland. Het feit dat hun nicht al is begraven maakt hun verdriet nog groter. "Ze hebben haar begraven als een slaaf, alsof ze niemand is. Ze hebben zich niet in haar verdiept", verwijt haar oom Muah Aisa Kromah de Nederlandse autoriteiten.

Dat valt niet meer te herstellen, maar de relatie met de kinderen wel, menen zij. "We willen heel graag dat de kinderen door de familie in Nederland of in de V.S. worden opgevoed", zegt het echtpaar Kromah, de Amerikaanse oom en tante van de vrouw uit Bussum.