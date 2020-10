Honkballer Albies met homerun belangrijk voor Braves bij zege op Dodgers

Honkballer Ozzie Albies heeft met Atlanta Braves het eerste duel in de finale van de National League tegen Los Angeles Dodgers gewonnen. Voor het oog van tienduizend supporters wonnen de Braves in Arlington (Texas), mede dankzij een homerun van Albies, met 5-1.

Bij een 1-1 stand sloeg de ploeg uit Atalanta in de laatste inning hard toe. Dodgers-coach Dave Roberts gaf de bal in die negende inning niet aan werper Kenley Jansen, maar aan Blake Treinen. Jansen oogde in de voorgaande duels van de play-offs kwetsbaar en kreeg veel punten tegen.

Ook Treinen wist de Braves niet van scoren af te houden en moest vier punten toestaan. Albies nam er twee voor zijn rekening. De Antilliaan tilde met een homerun de stand van 3-1 naar 5-1.

Tweede zege Tampa Bay

In San Diego was Tampa Bay Rays opnieuw te sterk voor Houston Astros. In het tweede duel in de best-of-seven-serie werd een 4-2 zege geboekt. Tampa strafte direct een fout van Astros-tweedehonkman José Altuve genadeloos af met een homerun (drie punten). Tegen de ijzersterkte werpers van Tampa Bay kwamen de Astros die fout niet meer te boven.

De winnaars van beide best-of-seven-series ontmoeten elkaar in de World Series. Die wordt gespeeld in Arlington.