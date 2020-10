Kruijswijk moet Ronde van Italië verlaten vanwege positieve coronatest

Steven Kruijswijk is positief getest op het coronavirus. De Nederlandse wielrenner moet daarom de Giro d'Italia verlaten. Kruijswijk stond na negen etappes elfde in het algemeen klassement.

Kruijswijk, die geen klachten had, ontving zijn positieve test dinsdagochtend voor de start van de tiende etappe. "Ik kan niet geloven dat ik het heb", valt te lezen in een verklaring van zijn team Jumbo-Visma. De kopman van de Nederlandse formatie noemt het een grote teleurstelling. "Het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten."