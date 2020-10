Beperkt bron- en contactonderzoek GGD's dreigt in gevaar te komen

Omdat het aantal coronabesmettingen flink is opgelopen, kunnen de GGD's binnenkort mogelijk niet meer alle besmette mensen bellen om ze te vragen naar hun contacten.

Bijna alle GGD's hebben het contactonderzoek al beperkt. Besmette mensen moeten nu zelf hun nauwe contacten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan, maar daarvoor hebben ze wel uitleg nodig van de GGD.

Een medewerker van de GGD bespreekt de aanpak in een telefoongesprek, dat zeker een uur duurt. Ook wordt in dat gesprek beoordeeld of mensen zelf wel in staat zijn om hun contacten te informeren.

Die tijdrovende werkwijze dreigt nu niet meer houdbaar te worden, zegt de GGD. "Het voorkomen dat contacten van besmette mensen nu zelf anderen gaan besmetten, is in gevaar", zegt redacteur medische zorg Rinke van den Brink.