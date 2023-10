Zorgen over arbeidsmigranten bij aanleg glasvezel: 'Er is van alles mis'

In Maastricht ging het deze zomer maar net goed, vertelt Sandra Thalen, manager bij Enexis in Limburg. Gravers beschadigden een gasleiding en veroorzaakten een gaslek. Ze meldden dat niet maar dekten het gat af met zand. "Gelukkig roken omwonenden een gaslucht, waardoor we er na een paar dagen achter kwamen. Maar dat had heel anders kunnen aflopen. De vraag is niet of, maar wanneer het een keer goed fout gaat", zegt Thalen.

Uit cijfers die de onderzoeksredactie verzamelde blijkt dat het aantal incidenten als gevolg van de aanleg van glasvezel snel toeneemt. In het werkgebied van de drie grote netbeheerders Enexis, Liander en Stedin ontstonden er in de eerste zes maanden van dit jaar 880 gaslekken bij de aanleg van glasvezel.

Netbeheerders, gemeenten en vakbond FNV maken zich zorgen over de inzet van arbeidsmigranten bij de aanleg van glasvezel. Er zijn grote twijfels of de arbeidsomstandigheden van de gravers wel in orde zijn. Netbeheerders zien bij de werkzaamheden steeds meer incidenten met beschadigde gasleidingen. Dat blijkt uit gegevens van de onderzoeksredactie van Nieuwsuur en NOS.

Telecombedrijven huren voor de aanleg een hoofdaannemer in, die vervolgens weer verschillende onderaannemers inschakelt. Die regelen de mensen die het graafwerk doen en de kabels in de grond leggen.

Twee miljoen huishoudens moeten nog op glasvezel worden aangesloten. De drie grote telecombedrijven willen graag zo veel mogelijk van die aansluitingen voor hun rekening nemen. In sommige straten of wijken leggen concurrenten als KPN, Delta of Open Dutch Fiber hun kabel soms zelfs over elkaar heen. Gemeenten moeten een vergunning geven als de bedrijven aan kunnen tonen dat ze voldoende potentiële klanten hebben.

De gravers die de NOS en Nieuwsuur spraken vertellen allemaal dat ze iedere dag op en neer gaan vanuit Den Haag. Maar ze slapen ook in loodsen elders in het land, weet Marian Raicu. Hij is oprichter van een vakbond voor Roemenen in Nederland. Raicu onderhoudt via Facebook contact met zo'n 13.000 Roemenen die hier in Nederland aan het werk zijn. Ze worden met valse beloften over hun verdiensten naar Nederland gehaald, zegt hij.

"Mensen zijn terughoudend en willen niet veel kwijt. Wat we wel zeker weten op basis van de gesprekken, is dat de arbeidstijdenwet heel fors wordt overschreden. Als je je dan bedenkt dat mensen na zo'n lange dag werken vaak nog lange ritten naar huis moeten maken, dan is dit wel heel zorgwekkend", constateert Pasman. "Hier worden de grenzen ver overschreden."

Het graafwerk wordt grotendeels gedaan door arbeidsmigranten. Bestuurder van FNV Bouw Margreet Pasman probeerde de afgelopen weken op verschillende plekken in het land gesprekken te voeren met de buitenlandse gravers. Dat was niet eenvoudig omdat ze vaak geen woord Nederlands, Engels of Duits spreken. Ze betwijfelt of de telecombedrijven en de hoofdaannemers serieus onderzoeken of de gravers fatsoenlijk worden betaald.

Raicu geeft het voorbeeld van een man van 45. Hem werd verteld dat hij in Nederland 25 meter glasvezel per dag moest aanleggen. Dat bleken er uiteindelijk 45 toen hij eenmaal hier was. Het gevolg was dat hij werkdagen van 14 uur moest maken. De huisvesting die was geregeld bleek een bed te zijn in een loods op een bedrijventerrein in de buurt van Utrecht. Klagen kon niet, want dan zou hij geen geld krijgen. De man is weer teruggegaan naar Roemenië.

Niet alleen de lange werkdagen zijn Pasman van de FNV een doorn in het oog. Ook de vele meldingen van graafschade zijn volgens haar een teken aan de wand. "Medewerkers dienen van tevoren te weten welke risico's er zijn en hoe ze dan moeten handelen. Gezien het aantal incidenten is het de vraag of alle werknemers die er werken daadwerkelijk op de hoogte zijn en de juiste opleiding hebben gehad", aldus Pasman. "Geluid en werkdruk zijn ook risico's. Er is van alles mis."