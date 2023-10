Eerste bungeejumper overleden: 'We wilden dingen uitproberen'

David Kirke, de eerste persoon die een bungeesprong maakte, is op 78-jarige leeftijd overleden. "Hij had er een romantische hang naar om het leven ten volste te leven", zegt zijn familie over hem.

Als een van de oprichters van de Dangerous Sports Clubs had de Brit Kirke in de jaren 70 al meerdere onnodig gevaarlijke uitdagingen uitgehaald, het liefst gekleed in volledig rokkostuum met hoge hoed en een glas champagne. Onder hun bravourestukjes was een bergafdaling in een vleugelpiano, de eerste deltavlucht van de berg Olympus en een poging Het Kanaal over te steken aan heliumballonnen.

Op 1 april 1979 besloot de vriendengroep aan elastiek van de 100 meter hoge Clifton-hangbrug buiten Bristol te springen. Ze waren geïnspireerd door het 'landduiken' in de Vanuatu-archipel. Daarbij springen jonge mannen met lianen om hun enkels van een 25 meter hoog houten staketsel om hun moed te bewijzen.

Politie te snel af

Kirke en zijn vrienden bedachten hier een moderne variant van, waarbij de lianen werden vervangen door elastieken waarmee straaljagers op vliegdekschepen worden opgevangen. Kirke vertrouwde blind op de berekeningen die een van zijn maten had uitgewerkt, "een slimme jongen die later hoofd Ontwikkeling bij NASA zou worden".

Niet iedereen had echter zo veel vertrouwen dat de stunt zou lukken: meerdere familieleden schakelden de politie in om te voorkomen dat de mannen over de reling zouden springen. Doordat de agenten dachten dat het om een 1-aprilgrap ging, kreeg Kirke genoeg tijd om daadwerkelijk te springen. "Toen ze doorgelopen waren, grepen we onze kans."

De sprong werd vastgelegd door de Dangerous Sports Club: