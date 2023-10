Bedrijfsspion ASML zou zijn overgestapt naar Huawei

De Chinese oud-medewerker van ASML die vorig jaar bedrijfsgeheimen stal, vertrok daarna naar Huawei. Dat meldt dagblad NRC op basis van meerdere bronnen rondom ASML.

De Nederlandse chipfabrikant maakte dit voorjaar al bekend dat er sprake was van bedrijfsspionage, maar meldde niets over een overstap van de oud-medewerker naar het Chinese technologiebedrijf Huawei. In een briefing aan beleggers omschreef ASML-topman Peter Wennink de gestolen informatie als "één stukje van een puzzel waarvan je de doos niet hebt".

Exportbeperkingen

De bedrijfsspionage ligt gevoelig. De Verenigde Staten hanteren zware exportbeperkingen voor China met betrekking tot chips. Door de sterke bemoeienis van de Chinese overheid zouden de Chinese techbedrijven een oneerlijke concurrent vormen voor de Amerikaanse bedrijven.

Ook Nederland en ASML staan onder zware druk van de VS om niet samen te werken met China. Zo levert ASML geen machines en bepaalde onderdelen niet meer. Hierdoor kan China vooralsnog nog niet de meest geavanceerde chips maken.

ASML laat weten niet te reageren op het bericht over de overgestapte medewerker.