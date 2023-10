Geblesseerde Janssen voorlopig niet bij Oranje, Miedema wel weer terug in Zeist

De Nederlandse voetbalsters zijn in Zeist bijeengekomen om zich voor te bereiden op de komende Nations League-duels met Schotland. De meest opvallende afwezige is Dominique Janssen.

De verdedigster is wel opgenomen in de 24-koppige selectie voor de wedstrijden tegen Schotland, maar sluit voorlopig niet aan bij Oranje vanwege een blessure die ze opliep in de wedstrijd tussen haar club Wolfsburg en Hoffenheim.

Janssen maakte in dat duel een eigen goal, waarna ze in de tweede helft voor de aansluitingstreffer zorgde. Later moest ze de strijd met een blessure staken.

Het is een flinke aderlating voor de verdediging voor Oranje. Alternatieven voor Janssen zijn Sherida Spitse, die eigenlijk geen verdedigster is, en de nog redelijk onervaren Caitlin Dijkstra. Bondscoach Andries Jonker roept geen vervangster op voor Janssen.

Miedema keert terug

Oranje-topscorer Vivianne Miedema zal na een lange revalidatieperiode haar rentree op het trainingsveld in Zeist maken. Miedema scheurde vorig jaar december haar kruisband en maakte afgelopen zondag na 312 dagen haar rentree bij Arsenal.

Op haar Instagram-pagina plaatste Miedema een bericht over haar lange revalidatieproces. "Het was moeilijk om mijn lichaam weer te kunnen vertrouwen", schreef de 27-jarige spits. "Maar na meerdere ups and downs kreeg ik het vertrouwen en het verlangen terug om mijn rentree op het veld te maken."

Nederland staat na twee speelronden op drie punten. De 2-1 nederlaag in België werd gevolgd door een verrassende 2-1 thuiszege op vice-wereldkampioen Engeland. De winnaar van de poule van vier plaatst zich voor de finaleronde waarin een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te verdienen is.