Horeca: 'Sluiting kan laatste zetje zijn, we hebben perspectief nodig'

Beljaarts vindt dat iedereen z'n steentje bij moet dragen om te helpen het virus in te dammen: "Dat zeggen horecaondernemers ook, volksgezondheid staat op één. Maar het is moeilijk om telkens weer een klap te incasseren als je net bent opgeveerd. Veel ondernemers proberen het met veerkracht en positivisme. Alleen zijn op een gegeven moment de middelen op."

Het heeft er alle schijn van dat de horeca weer minstens twee weken de deuren moet sluiten . Die maatregel kondigt het kabinet vanavond naar verwachting aan, om te proberen het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Dat betekent weer een klap voor restaurants en cafés. "De nood was al hoog", zei directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit kan voor sommige ondernemers een laatste zetje zijn."

Deze maatregelen worden volgens ingewijden bekendgemaakt op de persconferentie die voor 19.00 uur staat gepland. De maatregelen gelden in eerste instantie voor twee weken.

Veel ondernemers hebben vanwege alle eerdere maatregelen hun spaargeld of pensioen moeten aanspreken, zegt Beljaarts. Sommigen zijn met hun zaak gestopt. De directeur roept het kabinet op met een routekaart te komen voor horecaondernemers en ze zo perspectief te bieden. "Ze moeten ergens naartoe kunnen werken."

Want daar hangen volgens Beljaarts belangrijke beslissingen aan vast: "Of ze investeringen doen, of ze doorgaan met hun bedrijf, of ze hun personeel behouden. Ze zijn langzaam opgeveerd, hebben alle voorraden in huis gehaald en dan krijg je te horen dat je morgen weer dicht moet. Die verliezen kunnen ondernemers er niet bij hebben."

Extra steun

Daarnaast is er extra financiële steun nodig, zegt Beljaarts. Hij roept het kabinet op niet met maatregelen te komen die de hele horeca treffen, maar op een "slimmere manier" met oplossingen te komen: "Een groot congrescentrum is misschien wel veilig voor honderd tot tweehonderd personen, dat is nu gemaximeerd tot dertig. Kijk naar activiteit en locatie."

Beljaarts snapt ook niet waarom de horeca met strengere maatregelen geconfronteerd wordt. Hij wijst op de cijfers van het RIVM. In de afgelopen week is bij 162 mensen vastgesteld dat ze hun besmettingen zeer waarschijnlijk in een horecagelegenheid hebben opgelopen. Dat is 2,9 procent van alle besmettingen waarvan een mogelijke bron is vastgesteld.

Kanttekening daarbij is wel dat van maar 20 procent van de besmettingen is vastgesteld wat de mogelijke besmettingsbron is. Beljaarts: "Maar als we die lijn doortrekken, kom je uit op maximaal 500 besmettingen in de horeca in de afgelopen week."

Met de maatregelen moet echter ook de mobiliteit van mensen worden ingeperkt, zodat ze niet op straat of in het ov op weg naar een horecagelegenheid besmet worden, zegt het kabinet. Dat argument snapt Beljaarts niet: "Ineens komen de vervoersbewegingen als nieuw inzicht naar voren. Maar heel veel horeca is lokaal. Mensen gaan in eigen dorp of stad naar het café en doen dat lopend of op de fiets."