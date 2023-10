Davis Cup-team met vertrouwde namen naar Final 8 in Malaga

Davis Cup-captain Paul Haarhuis heeft Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer en dubbelspecialist Wesley Koolhof geselecteerd voor de Final 8 in november. De vijfde speler voor het evenement in Malaga maakt hij later bekend.

Nederland plaatste zich - met Brouwer als debutant in de ploeg - in september in Split als groepswinnaar voor het eindtoernooi. In de poule werd zowel Finland als de Verenigde Staten verslagen, waarna een nederlaag tegen gastland Kroatië er niet meer toe deed.

Pittige strijd

Het team speelt in Spanje op donderdag 23 november in de kwartfinales tegen Italië. "Het is geweldig dat we weer bij de Final 8 zijn", keek Haarhuis vooruit. "Het wordt een pittige strijd, want met Jannik Sinner en Lorenzo Musetti heeft Italië twee spelers in de top 20."

"Vier spelers heb ik nu geselecteerd. Ik wacht de resultaten van de komende weken af en na het ATP-toernooi in Parijs beslis ik welke vijfde speler nog meegaat naar Malaga. Ik wil alle opties openhouden om zo sterk mogelijk voor de dag te komen."