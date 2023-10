37-jarige Thomas verlengt bij Ineos: 'In mijn hoofd mijn laatste contract'

Geraint Thomas heeft zijn contract bij Ineos-Grenadiers verlengd. De 37-jarige Brit, die in 2018 de Tour de France won, blijft twee jaar langer in dienst van de ploeg die in 2019 voor het laatst de Tour de France won.

"Ik ben erg blij om mijn tijd bij Ineos-Grenadiers te verlengen. Ik houd nog steeds van het fietsen, zowel het racen als het trainen met de jongens", zegt Thomas.

Thomas denkt dat dit zijn laatste profcontract is. "Hoewel je nooit nooit moet zeggen, is dit in mijn hoofd mijn laatste contract, maar ik weet dat ik nog twee goede jaren in me heb. Ik zou niet door zijn gegaan bij een ander team."

Na jaren meesterknecht van Chris Froome geweest te zijn, pakte Thomas in 2018 zijn kans door de Tour zelf op zijn naam te schrijven. Vorig jaar stond hij nogmaals op het podium, met een derde plek achter Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.