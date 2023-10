Vandaag op tv: Rutte bezoekt Netanyahu en Abbas • Problemen rond glasvezel

De problemen en uitdagingen rond glasvezel

Glasvezel is steeds populairder in Nederland. Maar de aanleg van alle kabels verloopt soms stroef. Zo zijn er zorgen over de inzet van arbeidsmigranten tijdens werkzaamheden. We spreken met een Roemeense man die 14 uur per dag moest werken. Het werk brak hem zo op dat hij al snel terugkeerde naar zijn thuisland.

Ook zien netbeheerders steeds meer incidenten met beschadigde gasleidingen bij werkzaamheden. Nieuwsuur deed samen met de NOS onderzoek naar de misstanden in de glasvezelsector.