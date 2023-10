Inheemse Australiërs doorbreken stilte na nederlaag in referendum: 'Beschamend'

Leiders van de inheemse bevolking in Australië hebben in een brief gereageerd op de nederlaag in het referendum over de positie van de inheemse bevolking. "We zijn in rouw en in shock over de uitslag. Dit zal de komende decennia ongelooflijk en verschrikkelijk blijven", staat in de brief.

Op 14 oktober konden Australiërs stemmen over een voorstel om de Aboriginal- en Straat Torres-bevolking in de grondwet te erkennen als oorspronkelijke bewoners, en hun een speciale adviescommissie te geven. Het doel was om de kloof tussen de inheemse bevolking en andere Australiërs te verkleinen.

Meer dan 60 procent van de kiezers stemde tegen. Dat kwam hard aan bij de inheemse bevolking. Aboriginal en Straat Torres-leiders kondigden daarom een week van stilte en rouw aan. Ze vroegen tijd om te treuren over wat zij zagen als een verpletterende afwijzing door de witte meerderheid van Australië.

'Beschamende overwinning'

Met een open brief aan premier Albanese en de regering is die stilte nu doorbroken. Sommige inheemse leiders noemen de uitslag "een beschamende overwinning" voor de nee-stemmers en uiten kritiek op het "afschuwelijke en kleingeestige" standpunt van miljoenen Australiërs.

"De waarheid is dat de meerderheid van de Australiërs, bewust of onbewust, een schandelijke daad heeft begaan, en dat er niets positiefs uit kan worden gehaald", staat in de brief. "De uitslag van het referendum zal voor altijd in de geschiedenis van Australië worden gegrift."

In de verklaring staat dat deze is geschreven op basis van de standpunten van Aboriginal- en Straat Torres-leiders, leden van de gemeenschap en organisaties die het ja-kamp steunen. De inheemse ja-campagnevoerder Sean Gordon zegt dat de brief niet is ondertekend, zodat inheemse volkeren in het hele land zich eraan kunnen binden.