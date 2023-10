Amateurverzamelaar ontdekte fossiel van onbekende miljoenpoot

Een Brabantse fossielenverzamelaar heeft naar nu blijkt twaalf jaar geleden bij toeval een nieuwe soort miljoenpoot ontdekt.

Geert Willemsen uit Middelbeers is gepensioneerd leraar die als hobby naar fossielen van planten zoekt in de afvalbergen van steenkolenmijnen in Zuid-Limburg. In augustus 2011 vond hij in Eygelshoven een afdruk van een langgerekt dier met pootjes. Het exemplaar belandde in zijn verzameling fossiele planten, maar Willemsen bleef zich afvragen wat hij precies had gevonden.

Hij deed begin 2019 een oproep om hulp in een blad voor Limburgse fossielenverzamelaars, maar kreeg geen reacties, schrijft Omroep Brabant. Later dat jaar nam hij zijn vondst mee naar het Oertijdmuseum in Boxtel. Museumdirecteur René Fraaije is specialist op het gebied van fossiele geleedpotigen en had gelijk door dat er sprake was van een uitzonderlijke vondst.

Lauravolsella willemeni

Het fossiel werd opgestuurd naar een wetenschappelijk instituut in München. Met de modernste technieken werd de afdruk daar verder onderzocht. Het onderzoeksinstituut concludeerde dat het een niet eerder ontdekte soort miljoenpoot was van 310 miljoen jaar oud. Bovendien bleek het om een volledig nieuwe biologische groep te gaan.

Samen met het Oertijdmuseum werd een publicatie in de steigers gezet en opgestuurd naar het wetenschappelijk tijdschrift van het Muséum national d'histoire in Parijs. Afgelopen weekend kwam de publicatie uit.

De Nederlandse miljoenpoot heeft de naam lauravolsella willemeni gekregen. Met deze naam wordt de man bedankt en geëerd voor deze aanwinst in de paleontologie. Het fossiel is vanaf vandaag in het Oertijdmuseum te zien.