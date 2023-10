'Ouwe vent' Nuis ziet dat megatalent Stolz meer kan: 'Rijdt 1.500 meter best laf'

In Inzell, eerder deze maand, was Nuis tijdens trainingswedstrijden op de 1.000 meter de snelste Nederlander, afgelopen weekeinde waren Joep Wennemars en Hein Otterspeer sneller in Heerenveen. De ervaren Nuis realiseert zich als geen ander: het zegt nog niet zoveel.

Nuis: "Ik heb een heel goede zomer gedraaid. Dat gaat waarschijnlijk iedereen zeggen voor de wedstrijd, maar het is ook echt zo. Geen pijntjes, ziektes, dingetjes of coronagevallen. Helemaal niks. Ik ben er supergoed mee bezig en dat betaalt zich uit."

Zijn eerste internationale succes bijvoorbeeld? "Een wereldbekerfinale hier in Thialf, achter Shani Davis en Denny Morrison." Of hij ook de tijd nog weet? "Poeh, nee." Om na een paar seconden nadenken toch tot 1.46,1 te komen.

Nuis heeft er sinds afgelopen seizoen een concurrent bij die pas vijf jaar oud was toen hijzelf voor het eerst deelnam aan de WK afstanden: Jordan Stolz. In maart zette de toen nog maar 18-jarige Amerikaan Thialf naar zijn hand met wereldtitels op de 500, 1.000 en 1.500 meter.

Met zijn schaatsgeheugen is weinig mis. "Ik kijk niks terug, dat weet ik gewoon. Dat kan ik ook zo terughalen, van dat soort ritten weet ik nog veel. Waar ik na 1.100 meter lag bij een wereldbeker in Hamar tegen Ivan Skobrev, bijvoorbeeld. Zulk soort dingen weet ik heel goed."

Nuis: "Hij heeft zoveel snelheid in de benen. Op de 500 meter rijdt hij 34,0, dat lukt mij nooit. Op de 1.000 meter komen we al iets meer naar elkaar toe en op de 1.500 meter is het stuivertje wisselen. Maar hij kan ook een vijf kilometer rijden. Dan denk ik: klap er lekker in, je hebt inhoud genoeg, maar dat doet hij dan niet."

"In Stavanger wint hij (een wereldbekerwedstrijd, red.) door heel vlak te rijden en ook hier in Thialf lig ik voor na 1.100 meter. Dan denk ik: waarom lig ik voor op iemand die zo snel is?"

'Hij weet nog niet wat hij kan'

Laf of niet, afgelopen weekeinde reed Stolz in Milwaukee (Wisconsin) de snelste 1.500 meter ooit op zeeniveau: 1.42,80.

Nuis, een paar dagen voordat Stolz die tijd op de klokken bracht: "Ik denk dat hij nog helemaal niet weet wat hij kan, ik denk dat hij nog veel harder kan."

"Maar het is aan ons om zo lang mogelijk te zorgen dat dat niet zo is."