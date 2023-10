Rutte sprak in Israël met 'vriend' Netanyahu: 'Goed, maar stevig gesprek'

Demissionair premier Rutte heeft in Jeruzalem gesproken met de Israëlische premier Netanyahu over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens Rutte was het "een goed, maar stevig gesprek". Hij is nu op weg naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever om te spreken met de Palestijnse president Abbas.

Rutte noemde de ontmoeting met 'vriend' Netanyahu een indringend gesprek. "Ik heb opnieuw gezegd hoe verschrikkelijk de aanval van Hamas op Israël is en dat ze het recht hebben om zich te verdedigen."

"Maar Israël heeft een sterke militaire positie", vervolgde Rutte. "Dus ik heb ook gezegd: let op, we maken ons grote zorgen over de toegang tot humanitaire hulp in Gaza. Maar op de lange termijn is het niet denkbaar dat Israël kan overleven als je een dreiging van Hamas niet kan wegnemen. Dat is de ongelofelijke situatie waarin we nu zitten."

'Regionale escalatie dreigt'

Rutte zegt in het gesprek met Netanyahu te hebben benadrukt dat er een grote regionale escalatie dreigt. "Ze moeten zichzelf verdedigen, maar moeten dit doen op een manier waarmee je het maximale doet om onschuldige Palestijnen niet te raken en een regionaal conflict te voorkomen. Daar hebben we een uur lang als vrienden over gesproken."

Op de vraag of hij Israël nog steeds onvoorwaardelijk steunt, antwoordde Rutte: "Absoluut. Maar ik heb er steeds bij gezegd: Israël is een democratie en samen met het joodse geloof gebaseerd op humaniteit."

"Daar hoort dus het internationaal oorlogsrecht bij", aldus Rutte. "Daar hoort proportionaliteit bij en dat betekent op dit moment het belang van humanitaire toegang voor goederen en hulpverleners. Het zoveel mogelijk ontzien van onschuldige Palestijnen die nu in doodsangst zitten in Gaza die bij onmogelijke omstandigheden hun werk moeten doen. Dat hoort er allemaal bij."

Gesproken met familie gijzelaar

Rutte vertelde ook gesproken te hebben met de familie van de 18-jarige Nederlander die wordt gegijzeld door Hamas. "Dat was heel emotioneel en we hebben grote zorgen over hem en alle andere gijzelaars."

De demissionair premier spreekt vanmiddag nog met Abbas. Het bliksembezoek van Rutte duurt één dag.

De afgelopen dagen brachten onder anderen de Duitse bondskanselier Scholz, de Amerikaanse president Biden en de Britse premier Sunak een bezoek aan Israël en de regio. De Franse president Macron reist morgen naar Tel Aviv.