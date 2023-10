Demissionair premier Rutte in Israël voor ontmoeting met Netanyahu

Demissionair premier Rutte is aangekomen in Tel Aviv voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. De twee spreken vanmiddag in Jeruzalem over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Later op de dag reist Rutte naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever om te spreken met de Palestijnse president Abbas.

Direct na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober sprak Rutte zijn onvoorwaardelijke steun uit voor Israël. "Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen", zei hij. Rutte zal vandaag pleiten voor terughoudendheid bij het gebruik van geweld. Daarnaast roept hij op om meer humanitaire noodhulp de Gazastrook in te laten, zo schrijft hij op X.

De afgelopen weken brachten onder anderen de Amerikaanse president Biden, de Britse premier Sunak en de Duitse bondskanselier Scholz een bezoek aan Israël en de regio. De Franse president Macron reist morgen naar Tel Aviv.