Monsterzege na monsterzege: korfballers op WK ook veel te sterk voor Catalonië

Het Nederlands korfbalteam heeft op het WK in Taiwan ook in de derde wedstrijd opnieuw een monsterzege geboekt. De ploeg van bondscoach Jan Niebeek begon de tweede groepsfase met een 40-14 overwinning op Catalonië. Eerder was Oranje met 40-7 te sterk voor Brazilië en werd Slowakije met 39-9 geklopt.

Ran Faber was met zeven punten de topscorer bij de tienvoudig wereldkampioen, die alleen in 1991 de titel aan België moest laten. Fleur Hoek wierp zes keer raak. Harjan Visscher en Zita Schröder waren ieder goed voor vijf treffers.