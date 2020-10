Ook beperkt contactonderzoek in gevaar • 'Spreid eindexamens over drie maanden'

Het Pius X College in Bladel gaat vanaf donderdag twee weken dicht, tot woensdag 28 oktober. Aanleiding voor deze maatregel is het aanhoudend aantal besmettingen met het coronavirus. Tijdens de sluiting wordt wel digitaal onderwijs gegeven, meldt Omroep Brabant. Een groot deel van de schoolsluiting valt in de herfstvakantie.

Bij 48 scholieren en dertien personeelsleden is de afgelopen tijd het coronavirus vastgesteld. Om te voorkomen dat meer mensen elkaar besmetten, is besloten de school woensdag aan het eind van de middag dicht te doen

De schoolleiding spreekt van een heftig, maar noodzakelijk besluit. Aan ouders van leerlingen en andere betrokkenen is maandagavond een brief met alle informatie gestuurd. Het Pius X College is met 2265 leerlingen en ruim 300 werknemers een van de grootste scholen voor middelbaar onderwijs in De Kempen.