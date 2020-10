Eén Europese norm bij code geel, oranje of rood • Italië scherpt coronaregels aan

De kleuren die landen gebruiken om aan te geven hoe erg een land of regio besmet is, zijn voortaan in heel Europa gelijk. Nu kan Nederland een gebied nog op rood of oranje zetten, terwijl andere landen dat gebied geel vinden. De 27 EU-lidstaten leveren hun eigen gegevens aan bij het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) in Stockholm. Die publiceert dan elke week een nieuwe kaart waarop de kleurcodes staan, zodat er geen verschillen meer zijn tussen de lidstaten.

Een gebied wordt groen als het aantal besmettingen onder de 25 ligt per 100.000 inwoners (in de laatste twee weken) en minder dan 4 procent van de coronatesten positief is. Ligt het aantal besmettingen tussen de 25 en 50 en is het aantal positieve testen boven de 4 procent dan wordt de kleurcode oranje. Een gebied of regio wordt ook oranje als het aantal gevallen tussen de 25 en 150 ligt, maar het percentage positieve testen lager is dan 4 procent.

Een gebied wordt rood als er meer dan 50 positieve testen zijn en het percentage boven de 4 procent ligt. Wanneer er meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners zijn, wordt een gebied sowieso rood.