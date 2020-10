Reisadvies voor België naar code oranje • Cristiano Ronaldo test positief

Limburgse ziekenhuizen gaan de reguliere zorg afschalen. Het gaat om het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, het Maastricht UMC+, SJG In Weert, VieCuri in Venlo en Zuyderland in Heerlen en Sittard.

De beperking is volgens de regionale zorgkoepel nodig om coronapatiënten uit met name het westen van Nederland te kunnen opvangen, maar ook door de toename van het aantal coronapatiënten in de eigen regio. Maximaal 20 procent van de reguliere zorg wordt geschrapt bij een sterke toename van het aantal coronapatiënten.

"In de eerste golf zijn we in onze provincie hard getroffen en hebben andere ziekenhuizen in het land patiënten uit onze regio overgenomen", zegt Helen Mertens, voorzitter van de zorgkoepel tegen 1Limburg. "Nu de situatie omgekeerd is, staan wij ook klaar voor onze collega's elders in het land."