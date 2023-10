Appartementen Capelle zonder stroom door lekkende wietkwekerij

In Capelle aan den IJssel is gisteravond de stroom bij elf woningen in een flat afgesloten. In een van de appartementen trof de politie een hennepkwekerij aan, die waterlekkage veroorzaakte.

Het water stroomde bij elf woningen via de meterkast naar beneden, schrijft Rijnmond. Daarop besloot de brandweer de stroom af te sluiten.

De elf woningen aan het Valeriusrondeel zitten vanochtend nog steeds zonder stroom, bevestigt een woordvoerder van netbeheerder Stedin. De verwachting is dat de elektriciteit in de loop van de ochtend wordt hersteld.

Hennepkwekerij

Een bewoner vertelt dat hij eerder geruchten over een hennepkwekerij had gehoord. "Maar je merkt niks. Iedereen doet zijn eigen ding hier." De man zag het water in zijn meterkast naar beneden stromen. "Het was een drama. We zaten een tijdje in onzekerheid, omdat we niet wisten wat er ging gebeuren."

De hennepkwekerij wordt vandaag ontmanteld, zegt de politie. Hoe groot de aangetroffen hennepkwekerij is, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Er is niemand aangehouden.