Herstel Philips zet door in derde kwartaal

Philips weet het herstel van vorig kwartaal voort te zetten. Het bedrijf, vooral actief op het gebied van medische technologie, behaalde in het derde kwartaal een omzet van 4,5 miljard euro, 11 procent meer dan een jaar eerder. Ook de winst werd ruim verdubbeld.

Volgens Philips-topman Jakobs loopt een geplande kostenbesparing op schema. Inmiddels zijn 7500 van de geplande 10.000 mensen ontslagen of herplaatst. Ook worden de kosten voor onderzoek en innovatie naar beneden gebracht. In de afgelopen drie maanden is daarmee 258 miljoen euro bespaard, meldt het bedrijf.

Wel is de orderportefeuille kleiner geworden; er kwamen 9 procent minder nieuwe opdrachten binnen dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens Philips heeft dat vooral te maken met minder orders uit China en onzekerheid bij klanten door langere aanlevertijden.

Apneu-affaire

Philips zegt dat het terugroepen van apneu-apparaten de hoogste prioriteit behoudt. Het bedrijf is verwikkeld in een juridische strijd hierover: door losgekomen stukjes schuim zouden gebruikers van de apparaten gezondheidsschade hebben opgelopen. Er staan het bedrijf nog langdurige rechtszaken in Amerika en Europa te wachten, waarbij het mogelijk om miljardenclaims gaat.

Uit eerder eigen onderzoek trok Philips de conclusie dat er geen aanwijsbare gezondheidsschade is door toedoen van de apparaten. De Amerikaanse toezichthouder FDA vindt dat Philips het onderzoek nog niet grondig genoeg gedaan heeft.