A4 naar Rotterdam bij Den Haag weer vrij na zwaar ongeluk

De vertraging vanaf Zoeterwoude loopt af, maar is nog ruim een uur. Omrijden via de A13 levert voorlopig tijdwinst op.

De A4 richting Rotterdam is bij Den Haag weer vrijgegeven na een zwaar ongeluk met vijf auto's. De weg was enkele uren dicht ter hoogte van de afrit Den Haag-Zuid, waar de auto's op elkaar botsten in dichte mist. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De A4 richting Rotterdam is bij Den Haag afgesloten na een zwaar ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken raakten. Ter hoogte van de afrit Den Haag-Zuid botste een onbekend aantal auto's op elkaar in dichte mist. - NOS

Het KNMI had eerder voor vandaag code geel afgegeven vanwege dichte mist in het midden en zuiden van het land. Het zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter. De mist lost naar verwachting in de tweede helft van de ochtend weer op.