Aanvallend onmachtig struikelt Oranje richting negatief record

Nee, onder Ronald Koeman was het ook zeker niet altijd hoogstaand wat Oranje liet zien. En nee, er is nog niets verloren. Maar de kille cijfers van het Nederlands elftal liegen niet: dit kan veel beter, zoals Virgil van Dijk het na de bloedeloze 0-0 in Bosnië verwoordde. Woensdag wacht Italië, de ploeg die Oranje een maand geleden nog voordeed hoe dat moest, fris en dominant voetbal spelen. En woensdag wacht mogelijk ook de pijnlijkste statistiek tot nu toe: voor het eerst in de 115-jarige historie kan Nederland vier duels op rij droog blijven staan. De teller staat nu op drie wedstrijden, tegen Italië (0-1), Mexico (0-1) en Bosnië-Herzegovina (0-0). Dat kwam wel eerder voor, maar was al even geleden. Elf jaar om precies te zijn, toen Oranje tegen achtereenvolgens Australië, Italië en Paraguay niet wist te scoren. Tandeloos in Italië En dat een vierde interland zonder Oranje-doelpunt geen uitgesloten zaak is, bewijst de onderlinge historie met de Italianen. In zeven uitwedstrijden tegen Italië scoorde Nederland slechts één keer. In totaal, welteverstaan. Alleen Nathan Aké vierde een treffer tegen de 'Azzurri'.

Aangezien hij bij de eerste van drie doelpuntloze interlands nog niet voor de groep stond, kan het gebrek aan scorend vermogen niet aan bondscoach Frank de Boer worden toegeschreven. Maar het is wel opvallend dat De Boer zijn ploegen maar moeilijk aan het scoren krijgt. In zijn tijd als trainer van Ajax vonden de Amsterdammers steeds minder vaak het net. Van 93 keer in De Boers eerste seizoen, tot 69 in zijn laatste. En ook de clubs waar De Boer sindsdien de scepter zwaaide blonken niet uit in doelpunten maken, met geen enkele treffer in vier wedstrijden bij Crystal Palace als absoluut dieptepunt. Aanvallende onmacht De Boer, die in het verleden vaak het verwijt kreeg 'breivoetbal' zonder eindresultaat te spelen, lijkt kortom niet direct de aangewezen man om de aanvallende onmacht van Oranje te verhelpen. Want aanvallend onmachtig was het, de afgelopen wedstrijden.

Tegen Bosnië en Herzegovina duurde het tot de 51ste minuut voordat het eerste schot tussen de palen te noteren viel. Daarvoor werden wel vijf schoten gelost, maar geen van alle op doel. En een nog 'mooier' feitje voor bij de koffieautomaat: drie dagen eerder ondernam het Nederlands elftal tegen Mexico tussen de 27ste en 87ste minuut zelfs geen enkele doelpoging. Niet tussen de palen en niet daarnaast of daarover. Ook weinig tegengoals Is het dan allemaal doffe ellende? Nee. Zoals we al eerder aanstipten is er nog niets verloren. De Nations League blijft een veredeld oefentoernooi en met Polen en Bosnië en Herzegovina in de groep moet degradatie te voorkomen zijn. Bovendien kan je ook punten pakken door tegendoelpunten te voorkomen. En op dat vlak gaat het de laatste tijd juist heel aardig, met vier clean sheets in de laatste zeven interlands.