Wekdienst 23/10: Rutte bezoekt Israël • Sonja Barend Award uitgereikt

Maar eerst het weer: de dag begint grijs met lage bewolking en mist. Enkel in het zuiden en het uiterste noorden komen brede opklaringen voor. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en tegen de avond volgt regen. Het wordt maximaal 14 of 15 graden.

Goedemorgen! Premier Rutte ontmoet de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv. In Iran ontmoeten de ministers van Buitenlandse Zaken van landen uit de regio elkaar om te praten over de situatie tussen Azerbeidzjan en Armenië.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Rutte ontmoet de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv. Later vandaag spreekt hij ook met de Palestijnse president Abbas.

De Raad van State bespreekt de positie van zogeheten derdelanders tijdens een rechtszitting. Derdelanders zijn mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne voor de Russische inval, maar geen Oekraïense nationaliteit hebben.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Iran, Turkije, Rusland en Georgië ontmoeten hun collega's uit Azerbeidzjan en Armenië in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ze overleggen over de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en Armenië, die zeer gespannen zijn sinds de inname van de voormalige etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabach.

De Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview wordt uitgereikt. Onder de genomineerden zijn onder meer Khalid Kasem, Carrie ten Napel en Rutger Castricum.

Wat heb je gemist?

De leider van Nieuw Sociaal Contract (NSC) Pieter Omtzigt wil nog niet zeggen met welke partijen hij eventueel een kabinet wil vormen. Bij het College Tour Verkiezingsdebat waar ook de lijsttrekkers van VVD, GroenLinks/PvdA en BBB waren uitgenodigd, wilde Omtzigt geen voorkeur uitspreken. "Ik ben met alle drie verwant, maar ik wil liever geen voorkeurscoalitie opgeven."

Na enig aandringen zei Omtzigt wel dat hij op het onderwerp 'bestaanszekerheid' het meeste verwantschap heeft met Timmermans en op migratie met de VVD. Ook VVD-leider Yesilgöz gaf geen duidelijk antwoord over haar voorkeurscoalitie. "Ik wil vooral geen waterige compromissen sluiten", zei ze. Eerder heeft ze al aangegeven een coalitie met de PVV niet meer uit te sluiten, iets wat haar voorganger Rutte jaren wel heeft gedaan.

BBB-leider Van der Plas werd naar eigen zeggen een beetje moedeloos van de antwoorden. "Als er zoveel geluld wordt, heb ik er al helemaal geen zin meer in." Om vervolgens kort aan te geven: "Ik wil met Pieter." Timmermans herhaalde zijn standpunt dat zijn partij vooral wil dat de VVD in de oppositie gaat. "Na zoveel jaar regeren is het goed om op een ander spoor te komen, en even op het bankje te zitten."

Ander nieuws uit de nacht:

Nog geen nieuwe president Argentinië, tweede stemronde in november nodig: De twee kandidaten die de meeste stemmen kregen, Sergio Massa en Javier Milei, nemen het op 19 november tegen elkaar op in de tweede, beslissende stemronde.

Granaat ontregelt treinverkeer tussen Leeuwarden en Harlingen: Door het ontmantelen van de granaat is vandaag een groot deel van de dag geen treinverkeer op het traject.

Defensieminister VS: grondoorlog Gaza kan zeker negen maanden duren: Hij houdt die periode aan omdat het in 2016 zo lang duurde om de Noord-Iraakse stad Mosul te heroveren op IS.

En dan nog even dit:

Podcasts zijn ontzettend populair en dat zie je terug in het theater. Ook dit theaterseizoen staan er verschillende podcasts op de planken. De komende weken is bijvoorbeeld Europa draait door: live, over Europese politiek, te zien in het theater. Ook de generaals buiten dienst van de podcast Veldheren zijn op tour.