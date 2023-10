Granaat ontregelt treinverkeer tussen Leeuwarden en Harlingen

Het ontmantelen van een granaat die is gevonden bij werkzaamheden in de buurt van het station van Leeuwarden heeft zoveel tijd gekost, dat er vandaag een groot deel van de dag ook nog geen treinen rijden tussen Leeuwarden en Harlingen. Spoorvervoerder Arriva zet bussen in op het traject.

De granaat is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tot ontploffing gebracht. Het ging om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Een woordvoerder van ProRail zegt tegen Omrop Fryslân dat het treinverkeer tussen Leeuwarden en Harlingen aan het eind van de middag waarschijnlijk weer kan worden opgestart. Bij station Leeuwarden wordt gewerkt aan de sporen en de perrons en door de vondst van de granaat lag dat werk uren stil.

Er wordt in heel Friesland gewerkt aan het spoor. Dit weekend lag het treinverkeer van Leeuwarden naar Harlingen, Stavoren en Heerenveen stil. De Nederlandse Spoorwegen hadden al aangekondigd dat er in de week van 23 tot 29 oktober geen treinen rijden tussen Akkrum en Leeuwarden. De sprinter tussen Leeuwarden en Zwolle rijdt dan ook niet.