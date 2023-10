Een man en een vrouw zijn gisteravond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in het Brabantse Sprang-Capelle. Het incident was om 23.17 uur en drie kwartier later hebben agenten een verdachte aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident.

Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat zowel de verdachte als de slachtoffers Polen zijn en in hetzelfde huis wonen.