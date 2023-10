Steijn krijgt steun Van der Vaart, onbegrip bij Van Hooijdonk: 'Op basis van wat?'

Op een historisch dieptepunt in de clubgeschiedenis van Ajax blijft de trainer vooralsnog op zijn plek. Maurice Steijn zit nog op zijn zetel en is nog niet van plan zelf op te stappen. "Ik gooi de handdoek niet in de ring, ik blijf doorgaan", zei hij na de 4-3 nederlaag van zondag bij FC Utrecht. Ex-Ajacied Rafael van der Vaart pleit er in Studio Voetbal voor om Steijn niet te ontslaan. "Ik zou met hem doorgaan", zegt hij. "Op basis van wat?", vraagt Pierre van Hooijdonk zich af. "Kijkend naar ontwikkeling? Naar de stijgende lijn?" 'Spelers Ajax van niveau Excelsior' "Nee", zegt Van der Vaart. "Maar zie jij spelers waar je wat mee kan? Hij heeft spelers van het niveau van Excelsior. Niet goed genoeg. Daar kan je als trainer weinig aan doen. Uiteindelijk moeten de spelers het uitvoeren. Bergwijn, Berghuis, Brobbey, Taylor, Forbs kunnen het wel, maar gaan mee in de malaise." "Uiteindelijk is de trainer altijd hoofdverantwoordelijk. Punt", vervolgt Van der Vaart. "Maar alles gaat mis bij Ajax en daar kan hij misschien voor 20 procent iets aan doen, maar voor 80 procent niet."

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg zet vraagtekens bij de hand van de trainer in het spel van Ajax. "Wat is het plan van de trainer? Het is elke week anders." "Ajax geeft zoveel ruimtes weg", zegt Van der Vaart. "Dan win je geen wedstrijden. Bij balverlies doet niemand iets. Het is schrijnend en onbegrijpelijk. Ik mag aannemen dat de trainer daar iets over zegt. De trainer is verantwoordelijk. Blijkbaar komt het niet aan." Machtsvacuüm Door het ontslag van Sven Mislintat als technisch directeur en het wachten op de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes is het sowieso de vraag wie op dit moment bij Ajax zou kunnen beslissen om Steijn te ontslaan. De leiding is in handen van tijdelijk algemeen directeur Jan van Halst. "Er is een machtsvacuüm", verklaart Stekelenburg. "Van Halst gaat niet over zijn graf heen regeren. Ik neem niet aan dat die nu een nieuwe trainer gaat aanstellen."

Van Hooijdonk vermoedt nog een andere reden voor het aanblijven van Steijn, ondanks de onthutsende resultaten. "Zijn netwerk in de media is heel sterk", zegt Van Hooijdonk. "Dat doet hij heel goed en het helpt hem. Er zijn trainers voor minder gesneuveld. Het is historisch slecht. Veel mensen begrijpen niet dat er niemand is die zegt dat de trainer weg moet." Van Hooijdonk wijst ook naar Van der vaart: "Voor jou is het ook lastig. Je bent door hem gevraagd (om assistent te worden, red.) en drinkt af en toe een bakkie met hem." "Ik beïnvloed door Steijn?", reageert Van der Vaart. "Onzin. Ik praat totaal onafhankelijk. Ik zie gewoon een slecht elftal met slechte spelers."

Ajax bleef, behoudens het op 30 september bij een 2-3 stand gestaakt duel met RKC Waalwijk, in Utrecht voor de achtste wedstrijd op rij zonder zege in alle competities, de langste reeks voor de club sinds de invoering van betaald voetbal. 'Ajax moet spelen als degradatiekandidaat' De laatste zege dateert van 24 augustus tegen Loedogorets in de Europa League (1-4) en de laatste eredivisiezege stamt van 12 augustus tegen Heracles Almelo (4-1). Met de wedstrijd tegen koploper PSV van volgend weekeinde in aantocht, is de laatste plaats dichtbij. Hekkensluiter FC Volendam speelt dan thuis tegen Excelsior. "Je moet met realistische ogen naar Ajax kijken", zegt Ibrahim Afellay. "Ze gaan zeker wel hoger eindigen, maar met deze spelers mag je niet te veel verwachten. Plaatsing voor Europa misschien." Van der Vaart maakt opnieuw de vergelijking met Excelsior: "Je moet spelen en denken als een degradatiekandidaat. Je gaat niet beter zijn dan de tegenstander. Er is een beetje meer uit te halen, maar niet veel meer."