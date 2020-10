Wekdienst 13/10: Strengere coronamaatregelen • Plan voor vermindering stikstof

Cafe - ANP

Goedemorgen! Een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen vanavond. En minister Carola Schouten komt met een plan van aanpak om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Er is vandaag vrij veel bewolking en met name in het westen kan een spat regen vallen. Verder naar het oosten blijft het overwegend droog en kan de zon af en toe doorbreken. In de middag ligt het kwik rond de 13 graden. De komende dagen is er geleidelijk meer ruimte voor de zon, maar het wordt niet warmer dan een graad of 12.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Om 19.00 uur vanavond is er een nieuwe coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Duidelijk is al dat er forse nieuwe maatregelen genomen worden om de verspreiding van het virus in te dammen. Het kabinet wil de horeca weer volledig sluiten en winkels mogen in de avonduren geen alcohol verkopen.

Minister Schouten van Landbouw presenteert een langverwacht plan om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Vaststaat dat de stikstofuitstoot naar beneden moet om de natuur te laten herstellen. Tegelijkertijd moet er ruimte gevonden worden voor nieuwe economische activiteiten.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt met vooruitzichten voor de wereldeconomie. De verwachtingen zullen onzekerder zijn dan normaal, omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus moeilijk te voorspellen zijn. Wat heb je gemist? Donald Trump is weer op campagne. Ongeveer een week nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen, verscheen hij op een bijeenkomst in Florida. Hij gaf een toespraak op een vliegveld in de buurt van Orlando. "Ze zeggen nu dat ik immuun ben. Ik heb zin om het publiek in te lopen, ik wil jullie allemaal kussen", zei Trump. Volgens zijn arts had Trump een paar dagen op rij negatief getest. De meeste aanwezigen hielden onderling geen afstand en droegen geen mondkapje.

Ander nieuws uit de nacht: Johnson & Johnson legt ontwikkeling coronavaccin tijdelijk stil: een van de proefpersonen werd onverwachts ziek. Het is nog onbekend wat er precies aan de hand is. Wereldwijd nemen zo'n 60.000 mensen deel aan het vaccinonderzoek.

Op iedere school een bibliotheek: oproep tot leesoffensief: achttien jeugd-, gezondheids- en onderwijsorganisaties maken zich zorgen om de leesvaardigheid in Nederland. Het kabinet moet met "actief en inclusief" leesbeleid komen, vinden ze.

Mensen met schulden sneller geholpen door samenwerking gemeenten: tachtig gemeenten stappen over op een systeem van collectief schuld regelen. Daardoor duurt het een maand in plaats van ruim een jaar om tot een akkoord te komen met schuldeisers, bleek al uit een proef in Den Haag. En dan nog even dit: Een Japanner is bij hoge uitzondering toegelaten tot de Inca-ruïnes van Machu Picchu in Peru. Jesse Takayama zit al zeven maanden vast in het land. Hij was naar Peru gekomen om Machu Picchu te bezoeken, maar vanwege de coronacrisis ging de toeristische attractie dicht. Volgende maand gaat de Inca-stad weer open. Dan worden er maximaal 675 mensen per dag toegelaten. Bekijk hier beelden van de Peruaanse tv van zijn bezoek: