Droomdebuut 17-jarige Guiu bezorgt Barcelona zege op stug Athletic

Het stugge Athletic gaf weinig weg tegen Barcelona en kreeg in de eerste helft zelfs de beste mogelijkheid. Marc-André ter Stegen keerde de inzet van Nico Williams.

In de tweede helft leek het 16-jarige talent Lamine Yamal de score te openen. Hij verzuimde dat. Even later maakte een ander talent, Guiu, wel een goal. Hij werd de diepte in gestuurd en rondde af. Hij stond op dat moment nog geen minuut op het veld.