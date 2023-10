NSC terughoudend over voorkeurscoalitie bij eerste debat met GL/PvdA, BBB en VVD

De leider van Nieuw Sociaal Contract (NSC) Pieter Omtzigt wil nog niet zeggen met welke partijen hij eventueel een kabinet wil vormen. Bij het College Tour Verkiezingsdebat waar ook de lijsttrekkers van VVD, GroenLinks/PvdA en BBB waren uitgenodigd, wilde Omtzigt geen voorkeur uitspreken. "Ik ben met alle drie verwant, maar ik wil liever geen voorkeurscoalitie opgeven."

De nieuwe partij NSC staat hoog in de peilingen en een van de vragenstellers in de zaal van de Vrije Universiteit wilde daarom weten wat voor kabinet er komt, mocht Omtzigt die peilingen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november weten te verzilveren. "Krijgt een kabinet met NSC een links-progressief of een rechts signatuur?", wilde de student weten.

"Ik ga een coalitie aan met de partijen waar ik onze ideeën het beste mee kan verwezenlijken", aldus Omtzigt, die erop hamerde dat het om de inhoud moet gaan. "En niet om de poppetjes", aldus Omtzigt. Het verkiezingsprogramma van zijn partij wordt aanstaande dinsdag gepresenteerd.

Na enig aandringen zei Omtzigt wel dat hij op het onderwerp 'bestaanszekerheid' het meeste verwantschap heeft met Timmermans en op migratie met de VVD.

Voorganger

Ook VVD-leider Yesilgöz gaf geen duidelijk antwoord over haar voorkeurscoalitie. "Ik wil vooral geen waterige compromissen sluiten", zei ze. Eerder heeft ze al aangegeven een coalitie met de PVV niet meer uit te sluiten, iets wat haar voorganger Rutte jaren wel heeft gedaan.

BBB-leider Van der Plas werd naar eigen zeggen een beetje moedeloos van de antwoorden. "Als er zoveel geluld wordt, heb ik er al helemaal geen zin meer in." Om vervolgens kort aan te geven: "Ik wil met Pieter." Timmermans herhaalde zijn standpunt dat zijn partij vooral wil dat de VVD in de oppositie gaat. "Na zoveel jaar regeren is het goed om op een ander spoor te komen, en even op het bankje te zitten."

Conflict

In het begin van het debat werden de lijsttrekkers gevraagd naar hun visie op de oorlog tussen Israël en Hamas en de hoop werd uitgesproken dat het conflict door de internationale gemeenschap gede-escaleerd kan worden.

Verder werden door studenten vragen gesteld over onder meer kernenergie, het tekort aan studentenwoningen en de stijgende rente voor studenten uit het leenstelsel. GroenLinks/PvdA wil de rente voor de pechgeneratie bevriezen en is tegen kernenergie. "Het is niet nodig, niet haalbaar en niet betaalbaar", aldus Timmermans, die Nederland er ook te klein voor vindt. Daar zijn de andere drie partijen het absoluut niet mee eens.