Wel succes Velzeboer op 500 meter: goud bij start wereldbekerseizoen

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft bij de start van het wereldbekerseizoen in Montreal een gouden medaille veroverd op de 500 meter. Selma Poutsma werd tweede, het brons ging naar Martina Valcepina.

De Nederlandse winnares herpakte zich zo na een val in de finale van de 1.000 meter gisteren. Ook Poutsma was zaterdag op die afstand niet al te gelukkig, zij strandde toen in de kwartfinales.

Michelle Velzeboer, het zusje van Xandra, ging vandaag op de 500 meter zowel in de halve finale als de B-finale onderuit en kreeg in de strijd om de plaatsen zes tot en met negen ook nog een penalty.

Geen Schulting

Meervoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting heeft een rustperiode ingelast en begint pas later aan haar seizoen. Ze richt zich op de WK in maart in Rotterdam. Volgend weekeinde is er nog een wereldbekerwedstrijd in Montreal.