Rentree Miedema bij zege Arsenal, Janssen scoort voor én tegen Wolfsburg

Miedema scheurde in december haar kruisband en doorging na de operatie een lange revalidatie. De aanvoerder van Oranje miste zo het WK en werd ook bij haar club node gemist.

Zonder Miedema eindigde Arsenal afgelopen seizoen als derde in de Women's Super League. Afgelopen maand werd de Engelse topclub door Paris FC uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.

De ruim 12.000 toeschouwers in het Ashton Gate stadion, een record voor de vrouwen van Bristol, moesten lang wachten om de topscorer aller tijden van de Engelse competitie te zien voetballen. Coach Jonas Eidevall bracht de 27-jarige spits pas in blessuretijd in het veld. Victoria Pelova was toen al gewisseld, de middenvelder begon in de basis.