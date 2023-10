Omgekomen Nederlandse in Gaza stuurde kort voor explosie haar zoons weg

De Nederlandse Islam al-Ashqar, die om het leven kwam bij een explosie in Gaza, stuurde een paar uur voor haar dood haar kinderen naar een andere locatie. "Als ze dat niet had gedaan waren ook zij dood of gewond", zegt een vriendin van al-Ashqar in Gaza tegen Nieuwsuur. De vrouw van 33 was met haar man en vier zoons in Gaza voor familiebezoek toen ruim twee weken geleden de oorlog uitbrak. Het gezin woonde tot voor kort in Doorn, in de provincie Utrecht. De familie probeerde vorige week nog Gaza te verlaten door de grens met Egypte over te steken, maar dat lukte niet meer. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken stond in contact met de familie.

Ze was de meest zorgzame vrouw die ik ken. Noor Harazeen, vriendin Islam al-Ashqar

De vader van het gezin werkt als journalist in Gaza samen met Noor Harazeen, een vriendin van Ashqar. "Ze belde me gisteren omdat ze hoofdpijn had en haar zoons voor een paar uur naar mij wilde sturen, zodat ze met mijn kinderen konden spelen", zegt Harazeen via een WhatsApp-gesprek. Een paar uur later was de fatale explosie. "We hebben haar nog gezocht op de eerste hulp, maar we zagen haar niet." Harazeen herinnert Islam al-Ashqar als een lieve vrouw die heel goed was voor haar omgeving. Ze maakte graag eten voor haar man en zijn collega-journalisten, en gaf kleding aan hulpbehoevende mensen. "Ze was de meest zorgzame vrouw die ik ken." Vluchtelingenkamp De fatale explosie was gisteren in vluchtelingenkamp Nusairat, net onder Gaza-Stad. Persbureau AP meldt op basis van Palestijnse getuigen en autoriteiten dat het om een Israëlisch bombardement gaat. Het Israëlisch leger heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS daarover.

Verslaggever Ties Brock vanuit Israël: "Het vluchtelingenkamp ligt iets ten zuiden van de Wadi Gaza-rivier. Israël sommeerde onlangs alle inwoners van het noordelijke deel van de Gazastrook om naar gebied te vluchten ten zuiden van die rivier, vanwege de bombardementen op Hamasdoelen. Maar ook in het zuiden ben je niet veilig. Israël bombardeert ook doelen in het zuiden, ook zijn er afzwaaiers van Hamasraketten. Burgers zijn dus eigenlijk nergens veilig, zoals de dood van deze vrouw bewijst."

Een van de zoons van Islam al-Ashqar is de 16-jarige Mohammed, die afgelopen weken meerdere keren filmpjes opnam vanuit Gaza voor het Jeugdjournaal. Precies een week geleden vertelde hij dat hij en zijn familie bijna de grens konden oversteken bij Rafah. "Toen kregen we een belletje van het Nederlandse consulaat dat Israël het heeft gecanceld. Wij dachten echt: het is klaar, het is over. Maar blijkbaar niet." Een paar dagen daarvoor zei Mohammed in een vlog dat zijn gezin doodsangsten had. "Als je gaat slapen weet je niet of je de volgende dag opstaat. Je weet niet of je over een uur nog leeft." Begrafenis al geweest Islam al-Ashqar is al begraven vlakbij de plek van de explosie, vertelt journaliste Wafa Aludaini, die op dit moment ook in Gaza is. "Er is hier geen koelkast of iets anders om de lichamen in op te slaan." Volgens Aludaini was de fatale explosie in een druk gebied bij een winkelstraat. "Ze richten zich niet op gebouwen van Hamas, het enige waar ze op richten zijn Palestijnse huizen." Deze video maakte Mohammed, de zoon van Islam al-Ashqar, afgelopen dinsdag: