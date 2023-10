Go Ahead verspeelt tegen Sparta eerste punten thuis dit seizoen

In de vorm van voor de interlandstop lag een dominant Go Ahead thuis en een onderliggend Sparta voor de hand. Daar was echter geen sprake van. De bezoekers waren in de eerste helft de baas in Deventer en waren ook het dichtst bij een doelpunt. Spits Tobias Lauritsen schoot op de paal.

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst dit eredivisieseizoen punten laten liggen in de Adelaarshorst. Tegen Sparta Rotterdam werd het 0-0.

Na rust stond er een ander Go Ahead. De Eagles togen met meer energie ten aanval en kregen ook al snel enkele mogelijkheden. Zo was een schot van Viktor Edvardsen op weg naar de kruising, maar tikte Sparta-doelman Nick Olij, terug van zijn eerste interlandperiode met Oranje, de bal stijlvol en knap uit de bovenhoek.

Olij op dreef

Bij pogingen van Bobby Adekanye en Willum Thór Willumsson was Olij later opnieuw alert. Met supersub Sylla Sow, als invaller goed voor vier doelpunten dit seizoen, probeerde Go Ahead-coach René Hake een beslissing te forceren. Verder dan een schot naast van Willumsson en een kopbal naast van Jamal Amofa kwamen de Eagles niet.

Daarmee kwam voor Go Ahead een einde aan de reeks van in totaal vijf gewonnen thuiswedstrijden op rij in de eredivisie. De ongeslagen thuisreeks van de Eagles werd wel verlengd naar 12. Go Ahead verloor op 25 januari 2023 voor het laatst tegen AZ (1-4).