Politie waarschuwt dat vuurwapengevaarlijke Bretly Dorder veel met trein reist

De politie waarschuwt dat de voortvluchtige Bretly Dorder zich veel verplaatst met het openbaar vervoer. De 24-jarige Dorder zou voornamelijk met de trein reizen. Hij wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam, vorige week, en een steekincident in Zutphen, in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De politie gaf gistermiddag de foto en naam van de verdachte vrij en riep op om naar hem uit te kijken. Die oproep leverde tot nu toe tientallen tips op, zegt de politie. Dorder heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is volgens de politie uiterst gevaarlijk. Mogelijk heeft hij een vuurwapen bij zich.

De politie waarschuwt mannen om geen online afspraak met de verdachte te maken. Bekend is dat hij via chatboxen als Bullchat contact zoekt met andere mannen voor seksafspraken. De politie vraagt mannen die op die manier in aanraking met hem zijn geweest om zich direct te melden. Of de activiteit van Dorder op chatboxen te maken heeft met de twee slachtoffers, laat de politiewoordvoerder in het midden.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) deed gisteravond laat een inval in een woning aan de Hof van Rome in Doetinchem. Daarnaast werden er straten afgesloten en werd de wijk doorzocht met behulp van speurhonden. Ook zocht de politie op daken naar de verdachte. Dorder werd niet gevonden bij de klopjacht.