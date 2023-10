Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Israël en Hamas

Vandaag ging de grens tussen de Gazastrook en Egypte, bij de grensplaats Rafah, opnieuw korte tijd open om vrachtwagens met hulpgoederen toe te laten. Waar de hulpgoederen nu zijn, is nog niet bekend.

In de Gazastrook is gisteren een Nederlandse vrouw omgekomen. De 33-jarige Islam al-Ashqar kwam om het leven bij een explosie in vluchtelingenkamp Nusairat in centraal-Gaza.

De ontwikkelingen

Vannacht heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook, op een moskee op de Westelijke Jordaanoever en op twee luchthavens in Syrië, meldt persbureau Reuters. Het gaat om luchthavens van de Syrische steden Damascus en Aleppo, meldt Reuters op basis van Syrische staatsmedia.

Israël heeft inwoners van de Gazastrook opnieuw opgeroepen om het noorden te verlaten, zeggen Palestijnse bronnen tegen persbureau Reuters.

In vluchtelingenkamp Nusairat in centraal-Gaza is dus gisteren de Nederlandse Islam al-Ashqar omgekomen. Gisteren was er een explosie op een avondmarkt in het vluchtelingenkamp. Het is nog niet bevestigd dat dit ook de explosie was waarbij Ashqar om het leven kwam.

Dit zijn beelden van de explosie in vluchtelingenkamp Nusairat: