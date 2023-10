Iraans meisje (16) dat in coma raakte door moraalpolitie is 'hersendood'

Een Iraans tienermeisje dat deze maand in coma belandde na een confrontatie met de moraalpolitie is hersendood. Dat melden Iraanse staatsmedia. Volgens een getuige werd de 16-jarige Armita Geravand hardhandig aangepakt door een lid van de moraalpolitie in de metro van Teheran.

Op sociale media gingen beelden rond waarop te zien is dat omstanders een bewusteloos meisje uit de metro dragen en op het perron leggen. Geravand zou zich niet hebben gehouden aan de strenge kledingvoorschriften die gelden voor vrouwen in Iran. Op eerdere bewakingsbeelden was te zien hoe ze zonder hijab de metro instapt.

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen de Iraanse moraalpolitie van mishandeling, maar de Iraanse autoriteiten spreken dit tegen. De autoriteiten beweren dat Geravand een te lage bloeddruk had, waardoor ze flauwviel. De staatstelevisie gaf vandaag een update over haar gezondheid. "Ondanks pogingen van artsen om haar te redden is ze hersendood."

Mahsa Amini

De vermoedelijke mishandeling gebeurde een jaar na de dood van de Iraans-Koerdische Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw werd opgepakt door de moraalpolitie, omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie in een politiebusje mishandeld. Haar dood leidde tot maandenlange massale protesten.

De Iraanse politie trad keihard op tegen deze demonstranten. Volgens mensenrechtenorganisaties vielen er zeker 522 doden. Zo'n 20.000 betogers belandden in de gevangenis.

De protestgolf werd breed gesteund en verspreidde zich ook snel over de rest van de wereld. Online verschenen video's van vrouwen die uit solidariteit een stuk haar afknipten. Hoofddoeken belandden op brandstapels.

Celstraffen voor journalisten

Even verdween de moraalpolitie uit het straatbeeld, maar inmiddels wordt er weer volop gepatrouilleerd. Ook hangen er op verschillende plekken in het land camera's om vrouwen die zich niet aan de kledingvoorschriften houden op te sporen. Winkels en bedrijven die vrouwen zonder hoofddoek helpen, worden gesloten.

Vandaag legde een Iraanse rechtbank gevangenisstraffen op aan twee vrouwelijke journalisten die vorig jaar verslag deden van de dood van Mahsa Amini. Niloufar Hamedi kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd, Elahe Mohammadi een gevangenisstraf van zes jaar.