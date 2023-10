Honkbalsprookje Amsterdam Pirates compleet met landstitel: 'Wonderen bestaan'

"Iedereen dacht dat we in de middenmoot zouden eindigen", blikt Gario na het behalen van de titel terug. "Maar ik heb tegen mijn jongens gezegd: We gaan de Holland Series halen. Niet iedereen dacht dat het realistisch was, maar ik had er vertrouwen in."

De Amsterdamse ploeg moest helemaal opnieuw beginnen, nadat de hoofdsponsor zich terug had getrokken en veel spelers vertrokken. Het was aan de nieuwe coach om, zonder al te veel middelen, een nieuw team te bouwen. Over een kampioenschap werd niet gesproken toen Gario vorig jaar werd aangesteld als nieuwe coach van de Pirates. Tenminste, niet door de buitenwacht.

Gario wist met veel jonge spelers een stuntploeg te smeden die het verrassend tot de play-offs schopte. In de halve finale moest HCAW er aan geloven, in de Holland Series was Neptunus de tegenstander en favoriet. De Rotterdammers zijn negentienvoudig landskampioen en misten sinds 2012 geen finale.

Amsterdam pakte een verrassende voorsprong in de best-of-seven serie door de eerste twee wedstrijden te winnen (6-1 en 3-1). Vorig weekend sloeg Neptunus sterk terug door de derde (8-4), vierde (7-3) en vijfde wedstrijd (2-1) naar zich toe trekken. Maar ook een 3-2 voorsprong was voor Neptunus niet genoeg om de Pirates van Gario van zich af te houden.

Spektakelstuk

In een door de regen over twee dagen gespeelde zesde wedstrijd trok Amsterdam de stand gelijk met een 5-1 zege. De beslissende zevende wedstrijd werd een spektakelstuk, met in de tweede slagbeurt al vier punten voor beide teams.

Neptunus liep een inning later weg naar 7-4, maar na vijf beurten was de stand weer gelijk: 8-8. De stortvloed aan hits droogde even op, totdat Penseel met een ferme tik Cremer over de thuisplaat bracht: 9-8. Neptunus had nog één inning. Het kreeg nog twee man op de honken, maar daarna maakte werper Angela de allesbeslissende derde nul.

"Wonderen bestaan", aldus de geëmotioneerde coach Gario. "Dit is voor mij, maar ook voor alle coaches het bewijs dat je het met weinig kan doen. Wees eerlijk, blijf jezelf. Zo bouw je een team op."