Hockeysters Amsterdam na rust voorbij HDM, medekoploper Den Bosch wint ook

De hockeysters van Amsterdam hebben zondagmiddag met enige moeite gewonnen van HDM: 4-2.

De koploper van de Hoofdklasse (gedeeld met Den Bosch) kwam op voorsprong tegen de nummer vier van de ranglijst, HDM, maar zag de bezoekers weer gelijk komen.

In het eerste kwart scoorde Michelle Fillet de openingsgoal uit een strafcorner, waarna Freeke Moes er 2-0 van maakte. Voor rust kwam HDM terug in de wedstrijd door een goal van Pien van der Heide, gevolgd door de gelijkmaker van Belén van den Broek.

In het laatste kwart stelde Amsterdam binnen tien seconden orde op zaken met een treffer van Fay van der Elst, waarna het ook nog 4-2 werd door Fillet.

Concurrenten winnen ook

Ook de andere hoogvliegers wonnen hun wedstrijden. Den Bosch met 4-1 van Bloemendaal en SCHC met 5-0 van Rotterdam.

Pinoké nam met een 3-1 zege op Oranje-Rood de vierde plek in de competitie over van HDM. Tilburg, dat dit seizoen nog geen enkele wedstrijd wist te winnen, ging thuis met 2-1 ten onder tegen Hurley. De wedstrijd tussen middenmoters HGC en Kampong eindigde in 1-2.