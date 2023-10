Geen doorstart voor failliete koopjesketen Big Bazar

De failliete winkelketen Big Bazar maakt geen doorstart. Dat hebben de curatoren laten weten.

Van de twintig geïnteresseerden die zich na het faillissement hadden gemeld, hebben tien gegadigden een bod uitgebracht. De biedingen waren enkel voor de resterende voorraden van de winkel. Er was "geen reële" bieding voor een doorstart. De curatoren vonden de biedingen voor de voorraden ook nog te laag, waardoor ze zijn afgewezen.

De curatoren zeggen het te betreuren dat er geen interesse is in een gehele of gedeeltelijke doorstart van de keten. Het personeel is inmiddels op de hoogte gebracht. De komende periode zal de voorraad uit de Big Bazar-winkels worden uitverkocht, met korting.

Grote schuld

Big Bazar werd op 26 september door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard. De koopjesketen kampte met langlopende huurachterstanden, wanbetalingen aan leveranciers en een belastingschuld van bijna 10 miljoen euro.

Volgens Big Bazar zijn de problemen ontstaan door de naweeën van de coronacrisis, te hoge huren voor winkelpanden en teruglopende klandizie door economische tegenwind.