Orkaan Tammy passeert Sint-Maarten zonder grote schade: 'Had erger kunnen zijn'

Premier Jacobs van Sint-Maarten riep gisteravond inwoners op om niet de straat op te gaan. Alle winkels en restaurants moesten dicht en ook de luchthaven was gesloten. In de afgelopen dagen hebben veel mensen voorraden aangelegd, waaronder voedsel, kaarsen en water.

Voor de eilanden Saba en Sint Eustatius werd gisteravond de zogenoemde 'tropical storm warning' afgekondigd. Het KNMI meldt dat deze inmiddels is beëindigd voor beide eilanden. Wel moet op beide eilanden nog rekening worden gehouden met regenval.

Orkaan Tammy is Sint-Maarten gepasseerd zonder veel schade aan te richten. Gisteravond leek het er nog op dat de orkaan op 35 kilometer langs het eiland zou razen, maar doordat de koers vannacht afboog bleef hij op zo'n 100 kilometer afstand. Meldingen van grote schade zijn er hierdoor niet.

Correspondent Caribisch gebied Dick Drayer:

"Uiteindelijk hebben de inwoners van Sint-Maarten weinig gemerkt van orkaan Tammy, op wat lichte regenval en zware bewolking na. Het had erger kunnen zijn, maar uiteindelijk is Sint-Maarten dus gespaard. Vanavond trekt de staart van de orkaan over, dan kan er op Sint-Maarten nog zware regen vallen.

Men is hier altijd ongerust als dit soort weersystemen richting het eiland trekken, want orkaan Irma ligt hier nog vers in het geheugen. Door deze orkaan raakte 91 procent van alle gebouwen op het eiland beschadigd. Mensen waren dus voorbereid op alles, maar het lijkt van voorbijgaande aard."