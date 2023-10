PEC dient Excelsior met sterke tweede helft eerste thuisnederlaag toe

PEC Zwolle heeft door een sterke, maar vooral uitermate effectieve tweede helft gewonnen bij Excelsior: 2-4. De Zwollenaren wonnen voor het eerst sinds 2 september en sluipen zelfs naar het linkerrijtje van de eredivisie.

Voor Excelsior leek er in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen verloor dit seizoen nog geen wedstrijd op het eigen kunstgrasveld en kwam tegen PEC verdiend op voorsprong.

Julian Baas kopte met enig fortuin raak, nadat Nikolas Agrafiotis en Couhaib Driouech al kansen op 1-0 hadden gemist. De bezoekers uit Zwolle konden daar weinig tegenover stellen. Ondanks de terugkeer van aanvallende krachten Lennart Thy en Ferdy Druijf leek PEC, dat al wekenlang moeite heeft met scoren, ook op deze middag tandeloos.

Hoe anders was dat na rust. Al na enkele minuten viel pardoes de gelijkmaker. Younes Namli, voor rust nog ongelukkig in zijn acties, profiteerde van een slordig moment in de Rotterdamse defensie: 1-1.

Zwols vuur terug

De gelijkmaker gaf PEC het nodige vertrouwen. Het vuur was terug in de ploeg van trainer Johnny Janssen die zijn mannen meer naar voren dirigeerde. Via een mooie steekpass van Zico Bouwmeester zette Tolis Vellios de Zwollenaren op voorsprong (1-2). De Griekse spits, die het normaliter moet doen met korte invalbeurten, kwam voor rust al in de ploeg voor de geblesseerde Druijf.

Lennart Thy maakte vervolgens 1-3, via opnieuw Vellios werd het 1-4. Excelsior deed nog iets terug via invaller Troy Parrott (2-4), maar de treffer van de Ierse Spurs-huurling was er een van de statistieken. Spannend werd het niet meer en PEC mocht na drie nederlagen op rij weer eens drie punten bijschrijven.