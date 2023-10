Van Empel wint eerste Superprestige-cross, volledige topzeven kleurt oranje

Wereldkampioene Fem van Empel heeft in het Belgische Overijse de eerste veldrit van het Superprestige-seizoen gewonnen. De renster van Jumbo-Visma was een klasse apart en had op de finish bijna een minuut voorsprong op nummer twee Ceylin Alvarado.

Van Empel werd vorig jaar achter Puck Pieterse nog tweede in de Druivencross in Overijse. Pieterse heeft echter even rust genomen en was er, net als Shirin van Anrooij, ditmaal niet bij.

Clean sweep

Van Empel schoot uit de startblokken, nam direct een ruime voorsprong en zag haar zege nooit in gevaar komen. Daarachter maakten landgenotes Alvarado (Alpecin-Deceuninck) en Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) het podium compleet. De volledige topzeven bestond uit Nederlandse rensters.

Vorige week was Van Empel in Waterloo bij de eerste wereldbekerwedstrijd ook al superieur.