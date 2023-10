Ajax worstelt en komt ook in de Galgenwaard niet boven: 4-3 nederlaag bij FC Utrecht

Met een 4-3 zege in eigen huis heeft FC Utrecht het zwalkende Ajax nog verder in het moeras geduwd. De Amsterdammers oogden in de Galgenwaard opnieuw defensief machteloos en slaagden er in aanvallend opzicht nog altijd niet in een vuist te maken.

Ajax leek met FC Utrecht, hekkensluiter van de eredivisie, de ideale ploeg te treffen om het geschonden blazoen enigszins op te poetsen. De ploeg van de geplaagde trainer Maurice Steijn slaagde er ook in de Galgenwaard niet in om optimaal te profiteren van het defensief zwakke Utrecht.

Ajax keek na vijftig minuten tegen een 2-0 achterstand aan. De thuisploeg profiteerde dankbaar van de schutterende Ajax-defensie en leek dankzij treffers van Ryan Flamingo en Mike van Hoorn kort na rust al op rozen te zitten.

Van 2-0 naar 2-3

Ajax kende daarop een wonderbaarlijke wederopstanding. De IJslander Kristian Hlysson bracht in twee minuten tijd beide ploegen weer in evenwicht. De Amsterdammers leken daarop zelfs met de volle buit aan de haal te gaan, nadat Steven Bergwijn vanaf de strafschopstip voor 2-3 had gezorgd.

Jens Toornstra en invaller Oscar Fraulo bezegelden echter het lot van Ajax in een wedstrijd die kort voor het einde even had stilgelegen, omdat er tot twee keer toe een beker was gegooid vanaf de tribunes.

(later meer)