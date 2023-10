Leuchter en Hoekstra schieten Ajax naar zege, eerste puntenverlies Fortuna

In de twintig minuten daarna was het juist Fortuna dat het spel domineerde. De Limburgers kregen meerdere grote kansen en een regen aan corners, maar een voorsprong kwam er niet. Ajax-keepster Regina van Eijk plaatste een aantal goede reddingen.

Na rust overkwam Fortuna hetzelfde als Ajax in de eerste helft. Na ruim twintig seconden spelen zeilde de bal voor het doel langs, maar net te hard om in te koppen.

Enkele minuten voor rust dacht Ajax op 2-0 te komen. Fortuna-keepster Claire Dinkla greep mis bij een indraaiende corner. De bal werd van de lijn gehaald, maar hij leek even over de lijn te zijn geweest. Aan de andere kant kreeg Fortuna een aantal grote kansen. Charlotte Hulst kon de bal afgeven aan Tessa Wullaert, maar besloot zelf voor haar kans te gaan. Hulst schoot ruim over.

Het bleek geen positief voorteken, want in de 53ste minuut scoorde Leuchter vanuit een vrije trap de tweede voor Ajax en haar tweede van de wedstrijd. Zeven minuten later gooide Hoekstra de wedstrijd in het slot, nadat keepster Dinkla was uitgekomen maar de bal miste. Hoekstra schoot raak in een leeg doel.

Ook Hoekstra nam geen genoegen met één goal, want met nog een kwart wedstrijd te gaan schoot ook zij haar tweede binnen. Ondertussen deelde Fortuna nog wel wat speldenprikjes uit, maar Van Eijk stond elke keer op de goede plek.

In de slotfase liet Ajax het tempo wat zakken, en werden Leuchter en Hoekstra gewisseld. Het bleef 0-4 in Sittard.